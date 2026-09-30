Turismo, a Marsala avviato il confronto con gli operatori per un cambio di strategia. VIDEO

Si è svolto il primo incontro pubblico promosso dall’Assessorato al Turismo, agli Eventi e alla Cultura del Comune di Marsala e rivolto agli operatori del settore turistico della città, tra strutture ricettive, agenzie e guide turistiche, cantine, ristoratori, tour operator, associazioni ed enti del comparto. L’incontro – guidato dall’assessora al ramo Laura Doro alla presenza di alcuni componenti della Giunta Patti e della Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – è stato l’occasione per avviare un confronto sul potenziale turistico di Marsala, considerato ancora in gran parte inespresso a causa della mancanza di una visione e di una programmazione strategica, della frammentazione delle iniziative e dell’assenza di un piano organico di promozione, oltre che delle criticità legate ai servizi di base, dal trasporto al decoro urbano fino all’accoglienza. Riapre così le porte, non solo per l’occasione, il Monumento ai Mille, dopo una lunga chiusura e uno stato di abbandono lungo anni.

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L’Amministrazione ha ribadito la necessità di superare una posizione marginale rispetto alla destinazione Sicilia e di rafforzare il ruolo di Marsala all’interno del sistema turistico regionale, anche attraverso una maggiore sinergia con gli altri attrattori dell’Isola. Tra gli obiettivi indicati, la costruzione di un turismo esperienziale, identitario e sostenibile, in grado di rendere Marsala una destinazione attrattiva durante tutto l’anno e di generare ricadute positive in termini di economia, lavoro e qualità della vita. Durante l’incontro è stata inoltre sottolineata l’importanza di una governance turistica stabile e partecipata, basata su una programmazione condivisa e sulla realizzazione di un Piano strategico che coinvolga il Comune, gli operatori, le imprese e le associazioni del settore. Insomma, i progetti ci sono e diversi operatori sembrano usciti soddisfatti dall’incontro. L’Amministrazione ha infine ribadito la volontà di proseguire il percorso coinvolgendo direttamente gli operatori turistici nelle future scelte e nella definizione delle strategie per la crescita di Marsala come destinazione turistica.