Atm Trapani, ricostituito il CdA. Laura Montanti è la nuova presidente

redazione

Atm Trapani, ricostituito il CdA. Laura Montanti è la nuova presidente

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giovedì 10 Settembre 2026 - 11:53

Il Comune di Trapani, socio unico di ATM, ha ricostituito il Consiglio di amministrazione della società. Sarà guidato da Laura Montanti, che svolgerà il ruolo di presidente. Completano il Cda Pia Fallucca, vicepresidente, e Baldassare Accardo, consigliere.
Come stabilito nella delibera, il nuovo Consiglio resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio.
Il Collegio dei sindaci dovrà verificare i requisiti professionali dei nuovi amministratori, le eventuali incompatibilità e inconferibilità, oltre alla possibilità di aggiornare i compensi alla luce della recente deliberazione della Corte dei Conti. La definizione dei compensi è stata comunque rinviata a una successiva assemblea.

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