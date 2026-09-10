Il Commissario Ue per la Pesca Costas Kadis a Sciacca, confronto con marineria e istituzioni

SCIACCA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – È arrivato puntuale alle 16 a Sciacca il commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, accompagnato dall’eurodeputato di Forza Italia-Ppe Marco Falcone, promotore della visita in Sicilia. Kadis è stato accolto al Palazzo di Città, dove nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino” è in programma l’incontro con il sindaco Fabio Termine, le autorità locali, i rappresentanti della marineria saccense e oltre una ventina di associazioni ed enti del comparto. La visita rappresenta un momento di confronto diretto tra Bruxelles e una delle principali marinerie siciliane, chiamata a fare i conti con la riduzione delle aree di pesca, le quote, le regole sullo strascico, la concorrenza dei Paesi terzi e la necessità di nuove risorse europee. Alla giornata partecipano anche esponenti della deputazione siciliana, tra cui il deputato regionale e capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro, da tempo impegnato sulle problematiche della marineria di Sciacca, e l’eurodeputato del Pd Giuseppe Lupo, componente della Commissione Pesca del Parlamento europeo.

Per Termine è inoltre necessario affrontare il tema delle differenti caratteristiche dei bacini marittimi europei. “Il Mediterraneo non è l’Atlantico. Abbiamo bisogno di una politica europea comune, ma capace di tenere conto delle specificità dei nostri territori e delle nostre marinerie”. Un appello rivolto alle istituzioni europee affinché la transizione verso una pesca sempre più sostenibile non ricada esclusivamente sui pescatori. “La forza dell’Europa sta nella capacità di costruire regole comuni – ha concluso il sindaco – ma dobbiamo anche garantire le risorse e gli strumenti necessari a chi quelle regole deve applicarle ogni giorno, vivendo e lavorando sul mare”.

– foto xu3/Italpress –

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