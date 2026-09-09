Palermo, sparatoria nel quartiere Cep: due uomini feriti

PALERMO (ITALPRESS) – Momenti di terrore oggi pomeriggio in via Pietro Dell’Aquila, nel quartiere Cep a Palermo: due uomini, di 52 e 32 anni, sono stati feriti in una sparatoria.

I due sarebbero parenti: il 52enne è stato colpito in più parti del corpo e attualmente si trova in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia, il 32enne si è presentato spontaneamente all’ospedale Cervello e presenta ferite agli arti inferiori.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono stati allertati dai residenti, allarmati dagli spari: una volta arrivati in via Dell’Aquila non hanno però trovato nessuno.

In corso le indagini per stabilire la dinamica della sparatoria e risalire a eventuali responsabilità: secondo una prima ricostruzione i due, prima di essere raggiunti dai colpi di pistola, sarebbero stati coinvolti in una lite con altre persone.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).