Arrivano i Piranha? In Sicilia specie aliene che preoccupano gli esperti

Per il momento nessun allarme piranha in Sicilia. Le notizie che periodicamente emergono sul ritrovamento di questi pesci carnivori nelle acque italiane riguardano quasi sempre singoli esemplari liberati illegalmente da acquari domestici e non popolazioni in grado di riprodursi in natura. Ben diversa, invece, è la situazione nei mari siciliani, dove il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature del Mediterraneo stanno favorendo l’arrivo di numerose specie tropicali provenienti soprattutto dal Mar Rosso.

Il Mediterraneo sempre più caldo

Negli ultimi anni il Mediterraneo ha registrato temperature sempre più elevate, trasformandosi progressivamente in un ambiente favorevole per specie che fino a poco tempo fa erano tipiche di mari tropicali. Gli scienziati parlano di “tropicalizzazione del Mediterraneo”, un fenomeno che sta modificando gli ecosistemi marini e che vede la Sicilia in prima linea per la sua posizione geografica strategica. Le specie aliene raggiungono il Mediterraneo principalmente attraverso il Canale di Suez e trovano oggi condizioni climatiche ideali per sopravvivere e diffondersi lungo le coste dell’isola.

Il pesce scorpione, l’ospite più temuto

Tra le specie che maggiormente preoccupano gli esperti c’è il pesce scorpione (Pterois miles), considerato uno dei predatori invasivi più pericolosi al mondo. Negli ultimi anni gli avvistamenti nelle acque siciliane sono aumentati sensibilmente, soprattutto lungo la costa orientale tra Catania, Siracusa e il Ragusano. Questo pesce è dotato di spine velenose che possono provocare dolore intenso e serie complicazioni in caso di puntura. Oltre al rischio per i bagnanti e i pescatori, il pesce scorpione rappresenta una minaccia per la biodiversità marina perché si nutre di numerose specie autoctone, alterando gli equilibri degli ecosistemi.

Granchi e pesci tropicali conquistano le coste

Nei mari della Sicilia sono ormai presenti anche il granchio blu, che sta causando problemi alla pesca e agli habitat costieri, e il granchio rosso del Mar Rosso, segnalato con sempre maggiore frequenza. A questi si aggiungono il pesce coniglio, una specie erbivora che può impoverire i fondali divorando grandi quantità di alghe, e il pesce palla maculato, noto per la sua tossicità e per i potenziali rischi legati al consumo accidentale. Anche alcune alghe invasive stanno modificando gli ecosistemi marini. Specie come la Caulerpa taxifolia e la Caulerpa racemosa minacciano infatti le preziose praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per la salute del mare e per la protezione delle coste.

Nessun piranha, ma il cambiamento è già realtà

Se i piranha continuano a rappresentare più una curiosità che una reale minaccia per la Sicilia, la presenza crescente di specie tropicali dimostra come il cambiamento climatico stia già producendo effetti concreti e visibili. Un esemplare di piranha è stato fotografato e segnalato in un lago dell’Italia centrale, nell’area tra Arezzo e Spoleto. Gli esperti hanno però precisato che non si tratta di un’invasione e che questi pesci tropicali difficilmente riescono a sopravvivere e riprodursi stabilmente nelle acque italiane. Il mare che circonda l’isola sta cambiando rapidamente e con esso cambiano anche gli equilibri naturali costruiti in migliaia di anni. Per gli esperti la sfida dei prossimi anni sarà monitorare la diffusione di queste specie e comprendere quali conseguenze potranno avere sulla pesca, sul turismo e sulla biodiversità del Mediterraneo. Un fenomeno che non riguarda il futuro, ma che è già sotto gli occhi di pescatori, subacquei e ricercatori lungo tutte le coste siciliane.