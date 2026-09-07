Il Trapani subisce il poker della Vibonese alla prima di Campionato

Debutto da dimenticare per il Trapani nel campionato di Serie D. La squadra granata è stata nettamente sconfitta per 4-0 dalla Vibonese, che ha dominato la gara fin dalle prime battute lanciando un chiaro messaggio alle rivali del girone. I calabresi hanno chiuso praticamente i conti già nel primo tempo grazie alla doppietta di Marsico e alla rete di Cosendrey. Nella ripresa è arrivato anche il quarto gol firmato da Rioko, che ha certificato una prestazione senza sbavature della formazione rossoblù. Per il Trapani si tratta di una partenza decisamente negativa, con una sconfitta pesante sia nel punteggio che nella prestazione. La squadra granata non è mai riuscita a entrare realmente in partita, subendo l’intensità e la concretezza degli avversari per tutti i novanta minuti. La Vibonese, al contrario, esce rafforzata da questo esordio e si candida subito come una delle formazioni più insidiose del campionato.