“Ridare dignità al Giardino e al Centro Sociale dedicati a Nino Via a Trapani ed Erice”

Generazione Futura Lab accende i riflettori sui due presidi dedicati al ricordo di Nino Via, Medaglia d’Oro al Valor Civile, affinché possano tornare a essere luoghi di decoro, aggregazione e orgoglio per i territori di Erice e Trapani. Nino era un commesso di un negozio che si è opposto ai rapinatori venendo ucciso. “Un recente sopralluogo ha messo in luce la necessità di un intervento nel Giardino di via Capua a Casa Santa di Erice, dove l’opera commemorativa recante il volto dell’eroe mostra i segni del tempo e dell’usura. L’area verde circostante necessita inoltre di interventi di pulizia e bonifica, compresa la rimozione di un orto privato improvvisato al suo interno con coltivazioni di pomodori, zucchine e peperoni, unitamente all’eliminazione di arredi impropri e al ripristino di panchine adeguate per la cittadinanza” affermano da Generazione Futura Lab.

Parallelamente, una riflessione riguarda il Centro Sociale Nino Via a Trapani, uno spazio importante per il quartiere che merita di essere pienamente valorizzato con nuove attività culturali e sociali e di essere tutelato anche nella sua sicurezza strutturale, a partire dal ripristino della recinzione perimetrale danneggiata. Il Coordinatore Comunale di Generazione Futura Lab per Trapani, Francesco Francioso, unitamente al Coordinatore Comunale di Erice, Alberto Gambina, desiderano rivolgere un invito accorato ma sereno alla Sindaca di Erice Daniela Toscano, al Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e alle rispettive Amministrazioni.

L’obiettivo non è la polemica, affermano, ma sollecitare una sensibilità condivisa per ridare piena dignità a spazi che rappresentano un valore profondo per la mamma di Nino, per la sua famiglia e per l’intera comunità. Ridare luce al giardino di via Capua, rimuovere l’orto improprio restituendo lo spazio pubblico a tutti, garantire cura al verde, decoro all’arredo urbano e nuova linfa alle attività del Centro Sociale significa lanciare un messaggio forte ai giovani del territorio sui valori della legalità e del civismo. La memoria vive dei gesti quotidiani e della cura dei beni comuni, ed è per questo che Francioso e Gambina confidano in un pronto intervento da parte dei due Comuni per restituire a questi luoghi il decoro che meritano.