Marsala avanti in Coppa Italia: battuto 3-1 il San Vito Lo Capo

Il Marsala 1912 inizia bene la nuova stagione al Municipale “Nino Lombardo Angotta”, superando 3-1 il Città di San Vito Lo Capo nel ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e conquista il passaggio del turno. Dopo l’1-1 dell’andata, i lilybetani hanno imposto il proprio ritmo ribaltando l’iniziale svantaggio. La gara si era messa in salita per gli azzurri, con il gol ospite di Diop dopo appena 5 minuti. La reazione del Marsala è stata però immediata: Galfano ha firmato il pareggio al 10′, un’autorete del San Vito ha completato la rimonta al 20′ e, al 30′, Carbonaro ha trasformato un calcio di rigore fissando il risultato sul definitivo 3-1. Una prova di carattere per la formazione allenata da Vincenzo Giannusa, capace di reagire allo svantaggio e di chiudere la pratica già nella prima mezz’ora di gioco. Con questo successo il Marsala prosegue il proprio cammino nella competizione aspettando l’inizio del Campionato di Eccellenza.