Libertà di movimento e azione, termina a Marsala il lungo ciclo di eventi per lo sport

Si è conclusa a Marsala la manifestazione “Libertà di movimento e di azione”, nove giorni intensi all’insegna dello sport, del divertimento e della partecipazione. Un grande numero di persone ha preso parte agli eventi in programma e ai tornei di Street Battle, Under 19 di calcio a 5, Under 17 di calcio a 5 e ai “Giochi senza barriere”, che hanno fatto registrare complessivamente circa 400 iscritti. Un risultato straordinario, ben oltre le aspettative. Durante la serata conclusiva, oltre alle fasi finali dei tornei, abbiamo avuto il piacere di accogliere numerosi ospiti e rappresentanti delle istituzioni:- Sandro Morgana, presidente della F.I.G.C.;

– Massimiliano Bircler, responsabile regionale del calcio a 5;

– Bruno Lombardo, presidente provinciale F.I.G.C.;

– Salvatore Bianco, delegato provinciale del calcio a 5;

– Andreana Patti, sindaco di Marsala;

– Gabriele Di Pietra, assessore allo Sport;

– Lillo Gesone, presidente della Commissione Sport;

– Marco Bonfratello, consigliere comunale;

– Dario Safina, deputato regionale;

– i rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Trapani;

– Elena Avallone, presidente provinciale CONI;

– i responsabili A.I.A. di Marsala, Agueci e Martinico;

– l’arbitro delle finali: Luca Parrinello.

Il Città di Marsala ringrazia tutte le istituzioni presenti, che hanno dimostrato vicinanza e attenzione nei confronti della nostra società: “Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno contribuito in modo fondamentale all’organizzazione della manifestazione: Francesco Cudia, Fabio Giacalone, Vito Scarpitta, Lillo Gesone, Francesco Consentini, Giuseppe Tripodi e Salvatore Ales per il Città di Marsala; la psicologa Giada Arco; l’educatrice Giorgia Pantaleo; la collaboratrice Giacoma Cusenza; Matteo Pellegrino per le associazioni L’Aquilone e Melograno; tutto lo staff che ha partecipato alla giornata dedicata ai Giochi senza barriere; don Stefano Cortesiano e tutto l’Oratorio Salesiano di Marsala. Grazie, infine, a tutte le persone che, con il loro impegno e la loro disponibilità, hanno contribuito alla riuscita di questa meravigliosa manifestazione. Senza il lavoro di squadra e la collaborazione di tutti, questo straordinario successo non sarebbe stato possibile”.