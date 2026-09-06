Cronoscalata: morti Giuseppe e Karol. Erice proclama lutto cittadino

L’Amministrazione comunale di Erice ha proclamato il lutto cittadino dopo la tragedia avvenuta nel corso della Cronoscalata Monte Erice. A perdere la vita sono due giovani spettatori morti investiti dal mezzo in gara finito fuori strada: Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni, di Belmonte Mezzagno (PA). La sindaca Daniela Toscano si è recata sul luogo dell’incidente insieme al vice sindaco Paolo Genco. “Erice si stringe attorno alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta alla Cronoscalata Monte Erice e a quanti in queste ore stanno vivendo un dolore che appartiene a tutta la comunità — afferma la sindaca —. Ai feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione. Un pensiero va anche a quanti hanno lavorato all’organizzazione della manifestazione sportiva. L’Amministrazione comunale rivolge inoltre un ringraziamento alle forze dell’ordine, alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto sul posto. In segno di lutto sono stati annullati tutti gli appuntamenti in programma oggi nell’ambito della manifestazione Love San Giuliano, in Piazza Pagoto”.

Parole di cordoglio arrivano anche dal Presidente del Libero Consorzio di Comuni Salvatore Quinci: “Un evento luttuoso che lascia sgomenti e che impone il rispetto per un dolore profondo ed inaspettato. Un sincero ed accorato cordoglio per le famiglie delle vittime ed una vicinanza sentita ai feriti. Un pensiero agli organizzatori della Cronoscalata ed ai responsabili di gara nei loro diversi livelli e competenze, che hanno bisogno di sentire la solidarietà della comunità provinciale. Le verifiche e gli accertamenti tecnici faranno luce su questo avvenimento funesto, che lascia un segno cupo e di smarrimento. Una giornata di festa e di sport è costretta a lasciare il campo ad un sentimento di sconforto che va affrontato con la forza della solidarietà”.

Questo il comunicato stampa dell’organizzazione della 68ª Monte Erice che si è fermata in seguito ad un grave incidente in cui sono rimaste coinvolte alcune persone: “Nel corso delle partenze del gruppo TCR, alle ore 11.37, la vettura numero 54 del concorrente Marco Nicoletti è uscita di strada fuori controllo. L’incidente è avvenuto alla postazione N°9 ed ha coinvolto un pilota, un commissario di percorso e due persone del pubblico. Il bilancio è di due vittime ed il commissario di percorso ricoverato in ospedale. Il pilota dell’auto uscita di strada e l’altro pilota coinvolto, che si era precedentemente ritirato, sono stati portati in ospedale per controlli. Istantaneo l’intervento dei soccorsi sul luogo dell’incidente. La gara è stata immediatamente sospesa. Sul posto sono intervenute, oltre ia soccorritori, le Forze dell’Ordine ed il magistrato di turno. In seguito il Collegio dei Commissari Sportivi, ha deciso di interrompere definitivamente la manifestazione. La successione cronologica degli interventi e le dinamiche dell’accaduto sono state spiegate nel corso della conferenza stampa convocata alle ore 17.30 di oggi, domenica 6 settembre, presso le sede del centro servizi, all’Hotel Venere di Erice a Valderice (in prossimità della linea di partenza). A spiegare le dinamiche ed i modi di intervento sono stati: Giovanni Pellegrino, Presidente AC Trapani; Fabrizio Fondacci, Direttore di gara; Mariano Saluto, Medico di gara. L’Automobile Club Trapani e l’Automobile Club d’Italia, esprimono profondo cordoglio per l’accaduto e vicinanza ai familiari delle vittime ed a quanti sono coinvolti in questo doloroso accadimento”.

Questa la sequenza cronologica:

Ore 11.36 Start vettura N° 54

Ore 11.37 allerta via radio alla direzione Gara dalla postazione 9 (circa 1,5 Km dal via)

Ore 11.39 la vettura della Direzione Gara giunta sul punto dell’incidente con il medico di gara che durante il tragitto ha allertato le ambulanze più vicine, chieste via radio dal commissario di percorso

Ore 11.39 arrivo sul luogo dell’incidente 2 ambulanze con medico rianimatore, immediati i soccorsi e gli interventi del caso

Ore 11.42 arrivo di ulteriori 2 ambulanze con medico rianimatore, chieste via radio

Dopo i primi immediati soccorsi i feriti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Trapani.