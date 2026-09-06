Tragico incidente in una gara automobilistica in Sicilia, due morti e un ferito alla Cronoscalata Monte Erice

TRAPANI (ITALPRESS) – Tragedia questa mattina alla 68esima Cronoscalata Monte Erice, dove un incidente durante la competizione ha provocato la morte di due persone e il ferimento di un’altra. La gara è stata immediatamente sospesa. L’incidente si è verificato lungo il percorso della cronoscalata, nella zona della postazione numero 9. Secondo le prime informazioni, una vettura impegnata nella gara sarebbe uscita dal tracciato, travolgendo alcune persone che si trovavano nell’area. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e il personale dell’organizzazione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La competizione, uno degli appuntamenti più importanti dell’automobilismo siciliano, è stata fermata dopo l’incidente. La 68esima Cronoscalata Monte Erice, organizzata dall’Automobile Club Trapani, si disputa sul tradizionale tracciato che conduce verso Erice ed è inserita nel calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna. Una giornata dedicata allo sport si è trasformata in una tragedia. Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’uscita di strada della vettura e le responsabilità dell’accaduto.

– foto IPA Agency –

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