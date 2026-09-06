Vino, siccità e costi alle stelle: la Sicilia Occidentale sull’orlo del collasso

Può una vendemmia mettere in discussione il futuro di un intero comparto produttivo? Secondo il Direttivo dell’Associazione “I Guardiani del Territorio”, che raggruppa agricoltori trapanesi, la risposta è sì. In una dura lettera aperta, l’associazione lancia l’allarme sulla crisi che sta investendo la viticoltura della Sicilia occidentale, stretta tra cambiamenti climatici, emergenza idrica, aumento dei costi e calo dei consumi:

La vendemmia 2026 si chiude sotto il segno di una tempesta perfetta. Non è una figura retorica: è la fotografia di tre crisi distinte che, quest’anno, si sono sommate fino a comprimere in una morsa unica l’intero sistema vitivinicolo della Sicilia occidentale, mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di aziende viticole e dell’intero comparto delle cantine sociali. Siamo appena all’inizio di settembre, ma il grande anticipo che ormai da anni caratterizza la vendemmia siciliana ci consente già di tracciare questo bilancio drammatico: le uve sono in gran parte raccolte, i conferimenti pressoché conclusi, e i numeri che arrivano dalle cantine non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche.

Da anni il clima non è più un fattore accessorio ma la prima variabile che condiziona il bilancio dei viticoltori. Il caldo estremo e la siccità hanno determinato, campagna dopo campagna, una significativa e progressiva riduzione delle produzioni, a cui nel 2023 si è aggiunto il colpo durissimo della peronospora, con perdite che in molte aree hanno sfiorato il 50%. Non si tratta di un’annata sfortunata isolata, ma di una china discendente che si ripete e si aggrava, senza che si intraveda un’inversione di tendenza.

C’è un meccanismo che le comunicazioni ufficiali continuano a ignorare, ma che sta silenziosamente strangolando le cantine sociali: i costi fissi di gestione, impianti, personale, energia, ammortamenti, non si riducono di pari passo con la produzione, anzi restano sostanzialmente invariati. Il risultato è un aumento esponenziale dell’incidenza dei costi fissi su ogni singolo quintale: la cantina spende, in proporzione, sempre di più per lavorare sempre di meno. Il collasso del sistema idrico e dei consorzi di bonifica A peggiorare ulteriormente il quadro c’è il collasso del sistema idrico regionale, di cui il dissesto dei consorzi di bonifica è l’emblema più evidente. Invasi come la Diga Trinità e la Diga Rubino operano da anni ben al di sotto della loro capacità potenziale per mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre reti di distribuzione ormai colabrodo disperdono quote significative della già scarsa risorsa disponibile prima ancora che questa raggiunga i campi. I consorzi di bonifica, che dovrebbero garantire l’approvvigionamento irriguo ai viticoltori, applicano canoni tra i più onerosi d’Italia a fronte di un servizio spesso inaffidabile o del tutto assente, lasciando le aziende a fronteggiare da sole la siccità con mezzi propri. Anche quest’anno l’assenza di un sistema irriguo pubblico efficiente ha pesato sull’intera annata, aggravando sia le rese sia i costi di gestione delle aziende viticole e delle cantine sociali.

A questo si aggiunge il peso delle crisi internazionali, che hanno fatto lievitare il costo delle materie prime, dai fertilizzanti all’energia, e chiuso o ristretto mercati un tempo strategici per l’export del vino siciliano. Le aziende si trovano così a produrre meno, a costi più alti, per venderlo in mercati sempre più difficili da raggiungere. La crisi sociale Infine, la crisi sociale e il cambiamento delle abitudini di consumo stanno riducendo strutturalmente i consumi di vino, soprattutto tra le generazioni più giovani. Non è più solo un problema di prezzo, ma di domanda: il mercato si restringe mentre l’offerta resta quella di sempre. Il combinato disposto di questi fattori, minore produzione che fa lievitare l’incidenza dei costi fissi, un sistema idrico e consortile ormai al collasso, materie prime più care, mercati che si chiudono e consumi che calano, sta mettendo le cantine sociali nella condizione di non riuscire più a remunerare i costi di produzione.

È una spirale che, se non arrestata subito, rischia di travolgere non una o due realtà isolate, ma l’intero sistema cooperativo che da decenni tiene in piedi la viticoltura della Sicilia occidentale, con tutto ciò che questo comporta in termini di occupazione, presidio del territorio e tenuta sociale delle nostre campagne. Servono risposte immediate, non ulteriori rinvii. I Guardiani del Territorio indicano un percorso chiaro, scandito su tre livelli temporali. A brevissimo termine, la priorità è la distillazione: uno strumento indispensabile per assorbire le eccedenze dello scorso anno e impedire l’ulteriore crollo dei prezzi, in un mercato già saturo e depresso. A breve termine, occorre intervenire sulla struttura finanziaria delle cantine: capitalizzazione e ristrutturazione dei debiti, per ridurre il peso delle rate annuali che oggi soffocano i bilanci di realtà già provate da anni di crisi congiunturale. Nel medio periodo, serve un vero progetto di rilancio del sistema cooperativo vitivinicolo siciliano, con l’obiettivo di ammodernare le strutture produttive e raggiungere, entro cinque anni, il 100% di vino imbottigliato: solo uscendo dalla logica dello sfuso le cantine sociali potranno recuperare margine e dignità economica.

Accanto a questi tre livelli, c’è un fronte che non può più essere trascurato: l’abbandono dei vigneti da parte dei soci più anziani o più stremati dalla crisi. Per frenarlo, le cantine sociali vanno incentivate a prendere in conduzione diretta i terreni abbandonati, evitando che l’abbandono si trasformi in perdita definitiva di potenziale produttivo e di presidio del territorio. Per queste ragioni, l’Associazione “I Guardiani del Territorio” chiede con forza al Governo Regionale: ● l’attivazione immediata delle procedure di distillazione di crisi, per assorbire le eccedenze invendute dello scorso anno e sostenere il prezzo del prodotto; ● misure straordinarie di capitalizzazione delle cantine sociali, accompagnate da piani di ristrutturazione del debito, con moratorie e riscadenzamento delle rate, per alleggerire il peso finanziario annuale; ● un piano straordinario di manutenzione e riforma del sistema idrico e dei consorzi di bonifica, per ripristinare la piena capacità degli invasi, ridurre le perdite di rete e garantire un servizio irriguo efficiente a canoni proporzionati; ● un progetto regionale di medio periodo per il rilancio del sistema cooperativo vitivinicolo, con risorse dedicate all’ammodernamento degli impianti e l’obiettivo, entro cinque anni, del 100% di vino imbottigliato; ● incentivi dedicati alle cantine sociali che assumono in conduzione diretta i terreni abbandonati dai soci, per arrestare l’abbandono dei vigneti e salvaguardare il potenziale produttivo del territorio.

Non è più tempo di comunicati rassicuranti o di bilanci di vendemmia costruiti a uso e consumo dei titoli di giornale. La tempesta perfetta è già qui, e a pagarne il prezzo, come sempre, saranno i viticoltori e le cantine sociali, ultimo argine di un modello cooperativo che ha fatto la storia della Sicilia occidentale. I Guardiani del Territorio continueranno a vigilare e a chiedere risposte concrete, perché di questa vendemmia non resti solo il ricordo di un’ennesima occasione mancata.