Cronoscalata: morti Giuseppe e Karol. Erice proclama lutto cittadino

L’Amministrazione comunale di Erice ha proclamato il lutto cittadino dopo la tragedia avvenuta nel corso della Cronoscalata Monte Erice. A perdere la vita sono due giovani spettatori morti investiti dal mezzo in gara finito fuori strada: Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni, di Belmonte Mezzagno (PA). La sindaca Daniela Toscano si è recata sul luogo dell’incidente insieme al vice sindaco Paolo Genco. “Erice si stringe attorno alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta alla Cronoscalata Monte Erice e a quanti in queste ore stanno vivendo un dolore che appartiene a tutta la comunità — afferma la sindaca —. Ai feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione. Un pensiero va anche a quanti hanno lavorato all’organizzazione della manifestazione sportiva. L’Amministrazione comunale rivolge inoltre un ringraziamento alle forze dell’ordine, alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto sul posto. In segno di lutto sono stati annullati tutti gli appuntamenti in programma oggi nell’ambito della manifestazione Love San Giuliano, in Piazza Pagoto”.

Karol Greco