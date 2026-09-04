A Trapani Digital Roots: l’intelligenza artificiale per 105 giovani della Provincia 

Formare 105 giovani della Provincia di Trapani sull’intelligenza artificiale applicata all’agrifood e alla promozione dei prodotti, e accompagnarli verso l’inserimento lavorativo nelle imprese del territorio, è l’obiettivo di Digital Roots, il progetto presentato a Trapani nella sede di Beehive – Valore Sud. Digital Roots nasce da Beehive – Valore Sud in collaborazione con l’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura, iInformatica e Fondazione Auxilium Trapani, sostenuto dal bando vIvA con il supporto di Google.org e del Fondo per la Repubblica Digitale. Il progetto lavora su due fronti che si tengono insieme: da un lato l’empowerment dei partecipanti, dall’altro la competitività delle aziende trapanesi, chiamate a entrare nel percorso e non solo a riceverne gli esiti.

La partecipazione è gratuita e si rivolge a tre platee: giovani tra i 18 e i 28 anni che non studiano e non lavorano, persone inoccupate tra i 29 e i 40 anni intenzionate a riqualificarsi, e persone con disabilità, per le quali sono previsti percorsi accessibili e personalizzati grazie al supporto di Fondazione Auxilium. Nell’arco del prossimo anno saranno attivati tre percorsi formativi. Il primo pone le basi sull’intelligenza artificiale: quali sono gli strumenti disponibili, come ci si approccia, quali questioni etiche sollevano il loro utilizzo. Gli altri due, articolati su livelli base e advance con monte orario differenziato, sono specifici per l’agrifood – con particolare attenzione all’agricoltura di precisione e automatizzata – e per l’e-commerce e il marketing legati alla promozione dei prodotti.

«Il percorso sarà erogato in una formula molto laboratoriale – spiega Mariangela Morsellino, coordinatrice del progetto per Beehive – Valore Sud -. Non ci saranno solo lezioni frontali, ma soprattutto learning by doing. Porteremo in aula aziende del territorio con i loro casi studio, così i partecipanti potranno testare e utilizzare fin da subito quello che apprendono e allo stesso tempo farsi conoscere dalle imprese. L’obiettivo finale non è soltanto formare 105 beneficiari: è promuoverne l’inserimento lavorativo, e con questo la competitività di tutto il Trapanese». I percorsi partiranno a settembre. Le candidature sono aperte sulla landing page del progetto, digitalroots.beehivesud.it, dove si trovano i requisiti di accesso e il modulo di iscrizione, e sui canali social di Digital Roots, dove vengono pubblicati aggiornamenti e approfondimenti.