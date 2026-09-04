La marsalese Sofia Palmeri finalista a Miss Reginetta d’Italia

Cresce l’attesa per la finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2026, in programma sabato 5 settembre, quando sarà eletta la nuova reginetta nazionale del concorso che ogni anno coinvolge centinaia di giovani provenienti da tutta Italia. Tra le 32 super finaliste in gara ci sarà anche la marsalese Sofia Palmeri, rappresentante della Sicilia Occidentale, che nelle fasi finali della manifestazione ha già ottenuto un importante riconoscimento conquistando la fascia sponsor Guddemi, uno dei premi speciali assegnati durante il percorso verso la finalissima.

Per Sofia Palmeri si tratta di un traguardo prestigioso, raggiunto dopo aver superato le selezioni regionali che hanno visto protagoniste le concorrenti provenienti dalle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani. La giovane marsalese figura infatti tra le finaliste siciliane qualificate alla fase nazionale del concorso. L’appuntamento è adesso fissato per sabato 5 settembre, giornata in cui verrà incoronata Miss Reginetta d’Italia 2026. Un evento particolarmente atteso dalle concorrenti e dai loro sostenitori, con la Sicilia occidentale che farà il tifo per Sofia Palmeri, pronta a giocarsi le proprie carte sul palcoscenico nazionale. Ancora poche ore e il verdetto sarà ufficiale: il conto alla rovescia per conoscere il nome della nuova Miss Reginetta d’Italia 2026 è ormai iniziato.