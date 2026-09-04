Ombrelloni e lettini sulla spiaggia di Guidaloca senza autorizzazione: scattano sequestri e denunce

L’Ufficio Locale Marittimo di Castellamare del Golfo ha accertato la presenza di ombrelloni e lettini posizionati sul demanio marittimo senza alcuna autorizzazione. L’episodio è avvenuto nella zona di Guidaloca.

Si tratta di una violazione delle norme del Codice della Navigazione e delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall’Autorità Marittima.

Il persona dell’Ufficio Locale Marittimo che ha accertato la violazione ha disposto il sequestro di 15 ombrelloni e 44 attrezzature, che occupavano una porzione di demanio marittimo pari a circa 70 metri quadrati. Contestualmente sono state denunciate all’Autorità giudiziaria tre persone del luogo per occupazione abusiva di demanio ai sensi dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto, condotte nel Compartimento Marittimo di Trapani, contro il fenomeno dell’occupazione irregolare del demanio marittimo, pratica che limita la libera fruizione delle spiagge e/o di aree demaniali marittime.

L’intervento di questi giorni è il secondo che viene portato a termine dagli uomini della Guardia Costiera lungo la costa castellammarese: il primo era stato effettuato nel mese di luglio quando il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellamare del Golfo, coordinato dalla Capitaneria di porto di Trapani, aveva accertato in località Cala Bianca la presenza di ombrelloni, lettini, sedie e altre attrezzature posizionate sul demanio senza alcuna autorizzazione.

Anche in quel caso era scattato il sequestro delle attrezzature, che occupavano una porzione di demanio marittimo pari a circa 75 metri quadrati, nonché la denuncia all’Autorità giudiziaria di una persona del luogo per occupazione abusiva di demanio.