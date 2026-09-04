Ritardo di 6 ore sul volo Trapani-Bergamo e scarse informazioni, “un’odissea”

Una odissea quella vissuta nelle scorse ore dai passeggeri del volo Ryanair FR9197 in partenza dall’aeroporto di Trapani e diretto a Bergamo – Orio al Serio, volo giunto a destinazione con quasi 6 ore di ritardo tra problemi tecnici e scarse informazioni ai viaggiatori. A denunciare il caso RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che sta ricevendo le richieste di aiuto degli utenti coinvolti nel grave disservizio. Arrivati ieri presso l’aeroporto Trapani-Birgi i passeggeri del volo, la cui partenza era prevista per le ore 20.10 di giovedì 3 settembre, scoprono che a causa di un non meglio specificato problema tecnico la partenza sarebbe stata posticipata. Passano le ore tra attese estenuanti, stress e scarse informazioni, ma dell’aereo che avrebbe dovuto portare i viaggiatori a Bergamo nemmeno l’ombra.

Finalmente solo alle ore 1:57 del 4 settembre i viaggiatori riescono a decollare, arrivando all’aeroporto Orio al Serio alle ore 3:36, con quasi 6 ore di ritardo rispetto all’orario previsto e tutti i disagi del caso, considerato che il volo è atterrato a Bergamo a notte fonda. I viaggiatori coinvolti nel disservizio possono tuttavia attivarsi per far valere i diritti riconosciuti dalla normativa europea, ed ottenere il risarcimento economico previsto dal Regolamento Ce 261/2004. In tutti i casi in cui un volo viene cancellato o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sottoforma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute, purché ragionevoli e appropriate.