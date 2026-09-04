Marsala, i candidati della Lega: “Respingiamo le accuse, Turano è un leader serio e leale”



In merito alle recenti dichiarazioni a mezzo stampa diffuse da Eleonora Lo Curto, i candidati della lista della Lega che hanno affrontato in prima persona la recente campagna elettorale per le amministrative di Marsala intervengono con una nota congiunta per ristabilire quella che per loro è la verità dei fatti. “Come candidati che hanno messo la faccia e la propria storia al servizio della lista della Lega alle ultime amministrative di Marsala, avvertiamo il dovere morale e politico di non rimanere in silenzio di fronte a definizioni inaccettabili e gravemente lesive come quella di “professionista della slealtà” rivolta all’on. Mimmo Turano. Tacciare di slealtà chi si spende quotidianamente per il territorio è un’operazione ingiusta e strumentalmente distorta. La leadership di Mimmo Turano in provincia di Trapani e in Sicilia si fonda su elementi concreti e su valori che tutti i militanti e gli elettori gli riconoscono”.

Secondo i sottoscrittori della nota, Turano durante l’ultima campagna amministrativa a Marsala, così come in ogni sfida sul territorio, non si è mai risparmiato attraverso il suo ruolo di governo e il suo costante impegno istituzionale dimostrando nei fatti di mettere la crescita della provincia di Trapani al centro della sua azione politica. “Sui presunti “accordi” o “promesse” tirati in ballo, la storia elettorale e la matematica delle urne parlano da sole: nelle ultime elezioni regionali l’ingresso nell’Assemblea Regionale Siciliana e la rappresentanza della Lega in provincia di Trapani sono stati il frutto del consenso libero espresso da migliaia di elettori.

Trasformare il voto democratico dei cittadini in una trattativa privata da rivendicare a distanza di anni rappresenta un’offesa all’intelligenza di chi ha riposto fiducia nella lista.

Esattamente per come avviene al Consiglio Comunale di Marsala: l’attuale consigliere comunale che l’on. Lo Curto oggi rivendica come propria esclusiva espressione, è seduto su quello scranno grazie al lavoro collettivo e ai voti di tutti i candidati della lista della Lega. “Tra questi, diversi hanno conseguito un ottimo ed esaltante risultato elettorale personale; eppure, nessuno chiede, pretende o si aspetta dimissioni anticipate da parte di Duilio Piccione per fare posto ad altri – affermano ancora -. Questo si chiama spirito di comunità, autentico gioco di squadra, profondo rispetto della volontà degli elettori ed impegno politico puro, che si esprime con passione a prescindere dalle poltrone da occupare. Esprimendoci con fermezza su questi temi, cogliamo anche l’occasione per sottolineare la nostra grande contentezza e soddisfazione per la conferma della permanenza all’interno della Lega dell’avv. Giacomo Pipitone nel ruolo di segretario cittadino. Una presenza fondamentale, garanzia di serietà, continuità e radicamento per la nostra comunità politica a Marsala”. Il comunicato è firmato dai Candidati della lista della Lega alle ultime elezioni Amministrative di Marsala Genna Rosanna, Giuseppa Barbera, Sata Agostino, Valentina Rodriguez, Salvatore Martorana, Nicola Bonventre, Martino Puleo, Giovanni Guarrato, Michelangelo Lombardo, Francesco Struppa e Antonino Frazzitta.