La Finanza bacchetta commercianti trapanesi che non emettono lo scontrino fiscale

Nel periodo estivo i finanzieri del Comando Provinciale trapanese hanno eseguito controlli sia nelle ore mattutine sia in quelle serali nei confronti degli operatori economici delle più rinomate mete turistiche cittadine, verificando l’avvenuta installazione del registratore di cassa e la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, nonché il rilascio del documento commerciale (più noto come “scontrino elettronico”, che ha sostituito lo scontrino e la ricevuta fiscale di qualche anno fa) e il pagamento del Canone Rai Speciale (imposta dovuta dalle attività ricettive o commerciali che possiedono uno o più televisori in luoghi accessibili al pubblico).

Nel corso di tali interventi, un’alta percentuale (oltre il 52%) degli esercenti controllati sono stati sanzionati per la mancata memorizzazione dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale e, in misura minore, per l’omesso pagamento del Canone Rai Speciale. I predetti controlli testimoniano il diuturno impegno profuso dalla Guardia di finanza nel presidio economico del territorio, con il duplice scopo di tutelare sia l’Erario sia gli imprenditori che operano nella legalità, garantendo condizioni di concorrenza equa e leale.