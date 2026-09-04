“Biblioteca in Festa” a Marsala per le celebrazioni in contrada Bambina

I Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina si arricchiscono di una iniziativa culturale promossa dall’Amministrazione Comunale di Marsala. “Biblioteca in Festa”, infatti, si svolgerà dal 4 al 6 settembre a cura della Biblioteca di contrada Terrenove, che resterà eccezionalmente aperta dalle ore 19 alle ore 22.30. Il progetto rientra nell’ambito del programma “Marsala Città che Legge”, prestigioso riconoscimento che – da anni – certifica l’impegno della città ad incentivare la lettura. Durante le ore serali, i cittadini potranno visitare la Biblioteca, conoscerne i servizi, nonchè il suo patrimonio librario e documentario (tra cui, il Fondo del Prof. Giuseppe Agosta). In più, la sede esporrà nelle tre serate i pannelli con immagini e storia dell’antica Chiesa parrocchiale – edificata nell’anno 1819 e demolita nell’anno 1985, nonché la rappresentazione iconografica di Maria SS. Bambina. In distribuzione gratuita anche le pubblicazioni curate dalla Parrocchia retta da don Tommaso Lombardo e aventi come tema principale la storia della Chiesa di Maria SS. Bambina dal 1945 al 2012.