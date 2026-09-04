Eccellenza, reso noto il calendario. Quattro trapanesi nel girone A

La Lega Nazionale Dilettanti Sicilia ha reso noto il calendario dei gironi A e B del Campionato di Eccellenza. La prima giornata di Campionato del girone A, in particolare, è già fissata per il weekend del 12 e 13 settembre 2026 alle ore 15.30. Per entrambi i gironi sono previsti 30 giornate, 15 d’andata e 15 di ritorno e lo svolgimento dell’ultima di ritorno si terrà il 25 aprile 2027. Nel Girone A si trovano alcune squadre della Provincia di Trapani, prima fra tutte il Marsala 1912 che rinnovandosi e rafforzandosi non nasconde di puntare – come è stato confermato in conferenza stampa dalla dirigente, dal Presidente Angelo Casa e da Mister Giannusa – alla vittoria dell’Eccellenza. Ha fatto bene lo scorso anno anche il San Vito Lo Capo, una bella squadra che può far bene anche se il girone è molto competitivo quest’anno (lo scorso anno il Licata ha staccato tutti in testa alla classifica); a completare il quartetto delle trapanesi, ci sono altresì l’Alcamo 1928 e il Castellammare.

Giornata d’esordio girone A 12 settembre

San Vito Lo Capo – Unitas Sciacca

– Unitas Sciacca Fc Alcamo 1928 – San Giorgio Piana

– San Giorgio Piana Kamarat – Vigor Borgetto

Polisportiva Lascari & Cefalù – Marsala 1912

Montelepre – Parmonval

Akragas – Don Carlo Misilmeri

1959 Partinicaudace – Sancataldese

90011 Bagheria – Castellammare Calcio 94

Mentre San Vito e Alcamo partiranno in casa, Marsala e Castellammare giocheranno tra le mura amiche nel week end del 19 e 20 settembre. Il Castellammare Calcio ospita sabato 19 l’Akragas (ore 15.30), mentre sarà subito derby per il Marsala che accoglierà l’Alcamo (sempre ore 15.30).