Fp Cgil: “Stipendi non pagati nelle cooperative sociali in convenzione con il Comune di Marsala”

La Funzione pubblica Cgil di Trapani chiede un intervento risolutivo con l’Amministrazione comunale di Marsala per quello che succede da quattro mesi alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative sociali in convenzione con il Comune che non percepiscono lo stipendio. Al centro della vertenza la situazione del personale della “Cooperativa sociale Terre di Confine”, a cui non viene mensilmente pagato lo stipendio a causa dei ritardi della pubblica amministrazione. “Siamo davanti – dice il segretario provinciale della Fp Cgil Andrea Genna – a una situazione d’estrema gravità che non è più tollerabile. Le lavoratrici e i lavoratori continuano a garantire, con responsabilità e professionalità, i servizi socio assistenziali e sanitari, nonostante non percepiscono gli stipendi. È inaccettabile che il peso dei ritardi amministrativi e finanziari ricada sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Dalle verifiche della Funzione pubblica Cgil risulta che all’Albo Pretorio del Comune non risultano ancora liquidate le fatture arretrate vantate dalle cooperative in convenzione. Per tale ragione il sindacato chiede alla Sindaca di sollecitare le procedure contabili così da pagare le fatture. “Chiediamo alla Sindaca – dice il segretario Genna – un’assunzione diretta di responsabilità per sbloccare la situazione dei pagamenti. Il Comune deve farsi garante non solo della tempestività dei trasferimenti economici, ma di un’attenta vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi nazionali del Terzo settore e sulla tutela dei diritti retributivi e contributivi di chi lavora. Ci aspettiamo una risposta rapida e concreta da parte dell’Amministrazione”.