Corse clandestina prima della Monte-Erice: 3 patenti ritirate, uno era iscritto alla gara

La notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Erice hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle corse clandestine pre-MontErice. Ciò in conformità anche con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La manifestazione, com’è noto, prevista dal 4 al 6 settembre 2026 vedrà come di consueto la partecipazione di numerosi piloti nonché la presenza di moltissimi appassionati e spettatori lungo il percorso che da Valderice sale verso Erice. Come spesso accade però la strada SP31 Valderice – Erice, giorni prima del weekend nel quale ricorre la famosa cronoscalata, durante le ore notturne, diventa teatro di imprudenti azioni di soggetti intenti a provare il circuito e/o a inscenare delle vere e proprio competizioni a tutta velocità, spesso a luci spente, mettendo in pericolo la sicurezza propria e quella di altri utenti della strada.

I militari dell’Arma di Erice, durante lo specifico servizio finalizzato a prevenire e contrastare tali comportamenti, hanno proceduto al ritiro della patente ad un pilota iscritto alla 68ª MontErice che con auto privata percorreva a velocità il percorso effettuando anche sorpassi in curva. Dal provvedimento di ritiro della patente adottato ne scaturisce l’automatica esclusione dalla cronoscalata per mancanza dei previsti requisiti. Contestualmente venivano sottoposti a controllo due soggetti (non iscritti alla gara) fermati sulla predetta SP31 mentre gareggiavano con le loro auto private mettendo in atto dei sorpassi plurimi a velocità elevata e anche in questo caso si procedeva al ritiro della patente di guida per entrambi. Per ultimo veniva ritirata la carta di circolazione del motociclo ad un ulteriore soggetto alla guida di un mezzo al quale erano state apportate significative modifiche alle caratteristiche costruttive senza l’aggiornamento del libretto, oltre alla modifica dello scarico dalla quale ne scaturiva l’aumento del rumore durante la marcia. I controlli da parte dell’Arma di Carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e fino alla conclusione della competizione.