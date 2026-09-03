VELO e il McLaren Mastercard Formula 1 Team tornano protagonisti al GP d’Italia

MONZA (ITALPRESS) – VELO, brand di BAT Italia e marchio leader nelle nicotine pouches in Italia e in Europa, rafforza la propria presenza nel motorsport e in Formula 1 tornando in pista al fianco del McLaren Mastercard Formula 1 Team in occasione del Gran Premio d’Italia 2026.

Durante uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motorsport di tutto il mondo, in programma domenica 6 settembre sullo storico circuito di Monza, il logo VELO sarà presente sulla livrea delle monoposto McLaren, confermando una partnership consolidata.

Dal 3 al 6 settembre, VELO darà vita a una serie di iniziative pensate per coinvolgere i consumatori adulti. Tra queste, la partecipazione a Monza FuoriGP, l’evento che porta l’energia della Formula 1 nel cuore della città. Il brand sarà presente con due corner esperienziali in Piazza Trento e Trieste e Piazza Cambiaghi, le due principali location della manifestazione, dove i consumatori adulti potranno vivere l’adrenalina della pista grazie ai simulatori di guida McLaren Racing di ultima generazione, mettendosi alla prova affrontando virtualmente le curve più iconiche del circuito di Monza.

Piazza Trento e Trieste ospiterà inoltre l’esposizione di una monoposto del McLaren Mastercard Formula 1 Team, offrendo agli appassionati l’opportunità di ammirare da vicino la vettura, mentre per tutto il weekend entrambe le piazze saranno animate da concerti dal vivo e performance musicali.

L’esperienza firmata VELO proseguirà anche oltre il circuito, coinvolgendo il pubblico adulto nel cuore della nightlife milanese. Il brand sarà protagonista di due serate, venerdì 4 e sabato 5 settembre, presso The Gate Milano, dove proporrà un format esperienziale dedicato all’intrattenimento. All’interno della location, un light corner offrirà agli ospiti l’opportunità di conoscere VELO in prima persona.

“Il Gran Premio d’Italia a Monza rappresenta per VELO un appuntamento di grande rilevanza all’interno del nostro percorso nel mondo del motorsport e della Formula 1.

La rinnovata presenza al fianco del McLaren Mastercard Formula 1 Team testimonia la solidità di una partnership costruita su valori condivisi come innovazione, eccellenza tecnologica e performance. Attraverso le esperienze dedicate al pubblico adulto, vogliamo offrire momenti di ingaggio autentici e coerenti con l’identità del brand, portando l’energia della pista anche fuori dal circuito”, ha dichiarato Sebastian Schroth, Head of Marketing at BAT Italia.

– news in collaborazione con VELO –

– foto ufficio stampa VELO –

(ITALPRESS).