Tesori dal Blu a Mazara gli “stati generali della pesca”

La terza edizione di “Tesori dal Blu” torna dal 9 all’11 settembre a Mazara del Vallo con un programma che mette insieme pesca, istituzioni, innovazione, cultura, ambiente e comunità. Una manifestazione che, anno dopo anno, si sta trasformando in un appuntamento stabile per il comparto ittico e per il Mediterraneo, facendo di Mazara del Vallo un luogo di incontro e confronto tra istituzioni, operatori della pesca, esperti, marinerie e cittadini. Non soltanto una rassegna, dunque, ma una vera e propria occasione di confronto sulle prospettive della pesca e sulle sfide che interessano il Mediterraneo. Una sorta di “stati generali della pesca”, che tornano ogni anno nella città che rappresenta una delle principali realtà marinare del Paese. L’edizione 2026 è realizzata in collaborazione tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Città di Mazara del Vallo, con la realizzazione affidata a CK Associati. Tra gli ospiti di rilievo è prevista la partecipazione del Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani Costas Kadis, elemento che conferma la dimensione europea assunta dall’iniziativa.

Il programma si apre mercoledì 9 settembre alle ore 18.30 in piazza Mokarta con l’appuntamento “Tesori dal Blu: rotte e visioni per il futuro del Mediterraneo”. La giornata di giovedì 10 settembre sarà particolarmente dedicata al confronto istituzionale e alle tematiche legate alla pesca. Alle ore 11 nella Sala Consiliare si parlerà di “Governance europea e sviluppo blu: le nuove rotte del Mediterraneo” dove sarà presente il Commissario Costas, mentre alle ore 16.30, sempre nella Sala Consiliare, il tema sarà “Il mare che unisce: patrimonio, persone e innovazione”. Alle ore 10 nella Sala La Bruna, invece, spazio alle marinerie siciliane con “Voci del mare: strategie condivise per la filiera siciliana. Incontro con le marinerie siciliane”. La giornata proseguirà alle ore 19 in piazza Mokarta con l’incontro “Clima, mare e futuro: la pesca alla prova del cambiamento globale”. Venerdì 11 settembre, ancora alle ore 19 in piazza Mokarta, sarà la volta de “Il Tesoro ritrovato: echi e memorie dai fondali”, un appuntamento dedicato alla storia e al patrimonio sommerso del Mediterraneo.

“Tesori dal Blu sta diventando sempre più un appuntamento di riferimento per Mazara del Vallo e per il mondo della pesca. La nostra città ha una storia, una competenza e una vocazione – dice il sindaco Quinci – che ci impongono di essere protagonisti del confronto sul futuro del Mediterraneo. La presenza storica del Commissario Costas Kadis a Mazara del Vallo conferma l’impegno che in questi anni stiamo mettendo affinché le Istituzioni a tutti i livelli guardino ai problemi del comparto pesca partendo proprio dalla nostra città. Un ringraziamento invece particolare al Sottosegretario La Pietra per l’attenzione e la stima che nutre verso la nostra comunità.” Durante la conferenza stampa di presentazione, moderata da Ettore Bruno addetto stampa del Comune di Mazara, il Sottosegretario di Stato al MASAF Patrizio La Pietra, collegato a distanza, ha espresso sentimenti di profonda stima nei riguardi della città e dell’amministrazione confermando la volontà del Governo nazionale ad investire su Tesori dal Blu per porre sempre più attenzione verso il comparto pesca. Anche il Commissario Costas Kadis ha fatto pervenire un suo messaggio sottolineando come “è da città come Mazara che l’Europa deve continuare a partire per costruire una politica del mare capace di unire sostenibilità, lavoro, cultura e coesione sociale.”

Tesori dal Blu non guarda però soltanto alla dimensione istituzionale e professionale della pesca. Il programma prevede infatti anche momenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti e della tradizione gastronomica marinara con gli appuntamenti “Sapori dal Blu”: mercoledì 9 settembre “il Cous Cous”, giovedì 10 “le Sarde a Beccafico” e venerdì 11 “la Padellata”, tutti alle ore 20 sul Lungomare Mazzini. Attenzione anche alle nuove generazioni con le attività ludico-didattiche in programma dal 9 all’11 settembre alle ore 19 a Villa Jolanda. I bambini potranno partecipare alla Caccia al Tesoro, al Gioco del Piccolo Pescatore, alle Staffette dei Pescatori, a Salviamo il Mare, al Laboratorio Creativo: Tesori dal Blu e a quiz e indovinelli dedicati al mare. Durante la tre giorni spazio anche agli spettacoli grazie all’integrazione finanziaria apportata dal Comune di Mazara del Vallo e dal Libero Consorzio Comune di Trapani. Mercoledì 9 settembre animeranno la serata la band “We Man”, giovedì 10 settembre sarà la volta di “Georgia Mos” mentre venerdì 11 settembre Mazara ospiterà Lello Analfino & T Orkestar. Gli eventi si svolgeranno tutti alle ore 22.00 sul Lungomare Mazzini.

Un programma che mette quindi insieme il mondo della pesca e quello della cultura, la dimensione istituzionale e quella popolare, la memoria e l’innovazione. La terza edizione di Tesori dal Blu si presenta così come un momento nel quale Mazara torna a parlare di mare partendo dalla propria identità ma guardando all’Europa e al futuro. Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, www.tesoridalblu2026.it