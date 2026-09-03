Castelvetrano: occupa una casa minacciando di vantare un credito, denunciato

Ancora un’occupazione abusiva nel trapanese. I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino straniero per estorsione ed occupazione abusiva di immobile. I Militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di una denuncia sporta da una vedova pensionata e di suo figlio, i quali riferivano che l’indagato, vantando un presunto credito nei confronti di quest’ultimo, dopo averlo minacciato ne avrebbe arbitrariamente occupato l’immobile. L’intervento dei Carabinieri consentiva di liberare l’immobile dall’occupante che, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di una dose di stupefacente del tipo crack motivo per il quale è stato inoltre segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.