Art&Ground, finale in musica a Marsala nella cornice di Santa Maria della Grotta

Si chiude sabato 5 settembre la rassegna estiva che si svolge a Marsala, “Art&Ground”, il progetto ideato da ArcheOfficina – Cooperativa Archeologica per valorizzare i beni culturali del territorio attraverso il dialogo con le arti performative e contemporanee. L’evento conclusivo si terrà a partire dalle ore 20.30 nella straordinaria cornice della chiesa semi-ipogea di Santa Maria della Grotta. La serata si aprirà con la visita guidata a cura degli archeologi di ArcheOfficina, che condurranno i visitatori alla scoperta della complessa stratificazione del sito: dalle testimonianze della necropoli punica al monastero medievale, fino all’architettura della navata tardo-barocca scavata nella roccia. A seguire, prima dello spettacolo, verrà offerto a tutti i partecipanti un calice di benvenuto. Alle 21.30 prenderà il via l’evento principale con il “Transduction Project Ensemble”, guidato dalla direzione artistica di Benedetto Basile e realizzato in collaborazione con l’associazione Curva Minore. La performance darà vita a un paesaggio sonoro e visivo in continua evoluzione, fondendo flauti, tromba, sassofoni, violino, elettronica e percussioni con i movimenti della danza contemporanea e con la voce narrante.

Ispirata alle suggestioni della psicologia analitica di Carl Gustav Jung e al rapporto tra coscienza e immaginazione, l’opera sfrutterà le peculiari qualità acustiche del monumento semi-ipogeo per offrire al pubblico un’esperienza immersiva, dove musica, gesto e parola si intrecciano a stretto contatto con lo spazio circostante. L’iniziativa è a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione obbligatoria per garantire la tutela del bene culturale e la fruizione ottimale dell’evento. Ticket d’ingresso: 16, euro (comprende visita guidata, calice di benvenuto e concerto).