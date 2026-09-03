Santa Rosalia Fest, a Mazara del Vallo parte la prima edizione

Santa Rosalia in Fest è il programma di celebrazioni in onore della co-patrona di Mazara del Vallo Santa Rosalia che si terranno dal 2 al 6 settembre nell’omonima parrocchia. Il Comune, con una determina sindacale ha concesso il patrocinio gratuito. Al programma di celebrazioni e manifestazioni religiose coordinate dal parroco don Antonio Civello che si apriranno il 2 settembre si affiancano anche momenti di spettacolo.

Gli spettacoli

La piazza Rosso di San Secondo adiacente la chiesa di Santa Rosalia diverrà la location per alcuni momenti ludici con palco e posti a sedere. Giovedì 3 settembre dalle ore 21 spettacolo musicale della Vocal Academy “Voci in festa: concerto per Santa Rosalia” e a seguire spettacolo comico a cura del duo Matranga e Minafò. Venerdì 4 settembre dalle ore 21 concerto del tenore siciliano Maurizio Indelicato e a seguire direttamente da Sicilia Cabaret si esibiranno Claudione & Vespertino. Sabato 5 settembre alle ore 21 il Musical “Una Rosa senza spine” dedicato a Santa Rosalia a cura del gruppo artistico dell’omonima parrocchia. Il Musical sarà preceduto da un momento dedicato al ricordo del compianto imprenditore Gioacchino Mangogna.Le tre serate saranno presentate da Sonia Hamza. La direzione artistica degli spettacoli è coordinata da Francesco Foggia, Liliana Ingenito e Paola Barranca. Interverranno inoltre le associazioni Salsa Club Mazara, Rudy Valentino, Dance Academy L’Etoile e Canarini del Mazaro Fiat 500. Sarà allestito anche uno spazio dedicato allo street food con apertura stand dalla ore 18,30.

In programma anche la processione

La processione per le vie della Parrocchia è in programma nella giornata finale di domenica 6 settembre a partire dalle ore 18,30 e sarà preceduta alle ore 17,30 dalla solenne celebrazione presieduta dal Vescovo mons. Angelo Giurdanella. Al termine della messa il simulacro di Santa Rosalia sarà trasportato dalla chiesa nel seguente percorso: via Pistoia, via Marsala, via Gessai, via Padre Giacomo Cusmano, piazza Macello, via Costiera, via Siena, via Urbino, via Arezzo, via Delle Cave, via Campobasso, via Dell’Acquedotto, via Carbonia, via Cagliari, via Pistoia e ritorno nella chiesa di Santa Rosalia. Qui l’Ordinanza di Polizia Municipale per la regolamentazione della viabilità nelle vie e piazze interessate.