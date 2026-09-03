Le Egadi devono continuare a essere conosciute per le loro bellezze, la loro storia e la capacità della comunità locale di affrontare le sfide con spirito costruttivo, senza essere trascinate nelle forti contrapposizioni che caratterizzano il dibattito politico nazionale. È il messaggio lanciato dall’ex sindaco di Favignana, Gaspare Ernandez, che interviene sul rapporto tra informazione, politica e tutela della serenità della comunità isolana, dopo l’incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci, volto di Report e finito nel mirino mediatico in seguito all’attentato e ai rapporti con l’imprenditore e giornalista Valter Lavitola, attualmente in carcere a Ribibbia per una serie di reati (tangenti, estorsione, associazione a delinquere, ecc.). Incontro peraltro molto partecipato in cui il giornalista è stato applaudito dal pubblico che ha mostrato vicinanza al conduttore della trasmissione Rai Tre soprattutto dopo che la Rai lo ha estromesso da Report. Ernandez premette di non voler mettere in discussione né la libertà di stampa né il diritto dei giornalisti a svolgere il proprio lavoro, principi che definisce fondamentali per la democrazia. Allo stesso tempo, però, ritiene che la politica debba interrogarsi sulle conseguenze che alcune iniziative possono avere nei territori, soprattutto in realtà particolari come quelle delle Egadi.

“Le Egadi sono una realtà piccola e coesa, caratterizzata da un forte senso di comunità”, sottolinea l’ex primo cittadino, evidenziando come sia interesse di tutti evitare che l’arcipelago venga coinvolto in dinamiche che rischiano di alimentare tensioni e divisioni. Secondo Ernandez, il territorio dovrebbe essere valorizzato per le proprie eccellenze, per il patrimonio ambientale e culturale e per il contributo della comunità locale alla crescita delle isole. Per questo motivo invita le istituzioni a svolgere un ruolo di garanzia, promuovendo un clima di serenità, dialogo e coesione sociale. L’ex sindaco conclude ribadendo che, pur nel pieno rispetto del diritto di informare, le istituzioni comunali dovrebbero sempre favorire un confronto pluralista, equilibrato e rispettoso delle diverse sensibilità politiche, personali e sociali. Un approccio che, a suo avviso, deve avere un unico obiettivo: la tutela degli interessi delle Egadi e dei suoi cittadini.