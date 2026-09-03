Trapani, nuova scala al Bastione Imperiale: accessibile la terrazza panoramica. VIDEO

Prosegue il percorso di riqualificazione delle Mura di Tramontana, uno degli angoli più suggestivi e identitari del centro storico di Trapani. È stato infatti completato un nuovo e importante intervento: sono terminati i lavori per la realizzazione della scala del Bastione Imperiale, opera che consentirà di raggiungere in totale sicurezza la terrazza panoramica affacciata sulla Torre di Ligny. Si tratta di uno dei punti più spettacolari dell’intero percorso delle mura, un luogo che restituisce alla città e ai visitatori una vista privilegiata sul mare e sull’estrema punta occidentale del centro storico. L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto di recupero e valorizzazione di un’area che per anni è rimasta poco fruibile.

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Verso un nuovo belvedere sul Mediterraneo

I lavori non si fermano qui. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con la collocazione degli arredi urbani, la piantumazione del verde e la realizzazione di un ponticello pedonale che collegherà direttamente le Mura di Tramontana al Bastione. Una volta completati tutti gli interventi previsti, il sito diventerà il punto panoramico più occidentale dell’intero sistema murario, trasformandosi in una nuova attrazione per residenti e turisti e contribuendo a rafforzare l’offerta culturale e turistica del centro storico trapanese.

La rigenerazione urbana tra storia e futuro

L’opera rientra in un più ampio programma di rigenerazione urbana che punta a recuperare luoghi storici della città, restituendoli alla collettività attraverso interventi di valorizzazione, sicurezza e accessibilità. Il progetto si inserisce nel percorso già avviato con la riqualificazione dell’area di Porta Botteghelle, dove sono stati eseguiti il rifacimento della pavimentazione con il recupero del basolato storico, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, il rinnovo delle reti idriche e fognarie e l’apertura della nuova “porta sul mare” ai piedi delle Mura di Tramontana.

Tranchida: “Avremo una delle più belle passeggiate d’Italia”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giacomo Tranchida, che ha ringraziato i cittadini per la pazienza dimostrata durante i lavori e ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento. “Stiamo lavorando al massimo per migliorare diversi contesti e servizi cittadini, recuperando e facendo rivivere luoghi magici che abbiamo trovato abbandonati da diversi decenni”, ha dichiarato il primo cittadino. Tranchida ha inoltre ricordato che il progetto comprenderà la riqualificazione del Bastione Sant’Anna, la realizzazione della scala di collegamento con Viale delle Sirene, dove a breve partiranno i lavori di messa in sicurezza della passeggiata, e il recupero della storica scalinata. “Avremo una tra le più belle passeggiate d’Italia affacciate sul Mediterraneo europeo”, ha affermato il sindaco, evidenziando come il risultato sia frutto della continuità amministrativa, del lavoro degli uffici tecnici comunali guidati dall’ingegnere Amenta e del contributo di professionisti e amministratori che hanno creduto nel rilancio di questa parte della città. Con il completamento degli interventi previsti, le Mura di Tramontana si candidano a diventare uno dei simboli più rappresentativi della nuova Trapani, capace di coniugare tutela del patrimonio storico, valorizzazione paesaggistica e sviluppo turistico.