TEDxMarsala 2 torna il 31 ottobre nel segno dei “Fallimenti – Menti che osano”

TEDxMarsala torna nella città lilybetana anche quest’anno per la sua seconda edizione. L’appuntamento è fissato per sabato 31 ottobre 2026 al Teatro Comunale Sollima di Marsala, dove dieci speaker saliranno sul palco per confrontarsi con una parola tanto universale quanto difficile da pronunciare: FALLIMENTI. “FALLIMENTI – Menti che osano” è infatti il tema scelto per TEDxMarsala 2026. Una scelta volutamente diretta, che porta al centro del dibattito quella parte delle storie personali e professionali che spesso rimane fuori dall’inquadratura. Viviamo in un’epoca in cui il risultato è continuamente esposto: il successo professionale, l’impresa che funziona, il traguardo raggiunto, la vita apparentemente risolta. Molto più raramente vengono raccontati i tentativi che non hanno funzionato, i dubbi, gli errori, le decisioni sbagliate, le crisi e i cambi di direzione che hanno preceduto quel risultato. È proprio questo spazio invisibile che TEDxMarsala sceglie di esplorare nel 2026. Non per romanticizzare il fallimento o celebrare la sconfitta, ma per restituire all’errore il suo contesto e la sua capacità di diventare informazione, apprendimento e, talvolta, punto di partenza.

Dieci speaker, dieci prospettive

A dare voce al tema saranno dieci protagonisti provenienti da esperienze e mondi differenti, chiamati a portare sul palco non soltanto risultati e traguardi, ma soprattutto idee, passaggi trasformativi e punti di rottura. Sul palco di TEDxMarsala 2026 saliranno Vittorio Civinini, imprenditore; Gio&Andre, content creator; Camilla Brossa, tech entrepreneur; Emma Galeotti, content creator e scrittrice; Leonardo Spina, gelotologo; Nadia Lauricella, content creator e attivista; Giulia Fiorenza, imprenditrice; Patrick Hoffer, imprenditore; Lucrezia Maria Marino, psicologa e psicoterapeuta; Marta Del Castillo, impact investor. Esperienze diverse accomunate da una stessa domanda: che cosa accade quando qualcosa non va secondo i piani? Il punto di partenza di questa seconda edizione è infatti ribaltare una convinzione profondamente radicata: fallimento e successo non sono necessariamente opposti. Dietro una nuova direzione può esserci una strada chiusa; dietro una scelta consapevole, un errore di valutazione; dietro un risultato, una sequenza di tentativi che non hanno prodotto ciò che ci si aspettava. Il fallimento diventa sterile quando viene negato, nascosto o trasformato in identità. Può invece diventare uno strumento quando viene osservato per ciò che è in grado di mostrare: cosa non funziona, cosa conta davvero, quale limite è stato raggiunto e quale nuova direzione è possibile intraprendere.

Menti che osano

Da qui nasce il payoff “Menti che osano”. Osare non significa non cadere. Significa provare prima di avere garanzie, esporsi alla possibilità che qualcosa non funzioni, essere capaci di mettere in discussione una scelta e, quando necessario, cambiare direzione. TEDxMarsala vuole così affrontare una delle paure più silenziose del nostro tempo: non soltanto quella di fallire, ma quella di iniziare sapendo che potremmo fallire. Una riflessione particolarmente attuale in un contesto dominato dall’esposizione continua e dal confronto, dove il risultato viene mostrato mentre il processo che lo ha generato tende a scomparire. La seconda edizione vuole aprire uno spazio diverso: un luogo in cui l’errore non venga confuso con l’identità di chi lo commette e in cui il valore di una storia non sia determinato esclusivamente dal suo traguardo. L’obiettivo è parlare a studenti, giovani, imprenditori, professionisti, artisti, creator, famiglie e a chiunque si trovi davanti alla necessità di scegliere, provare o ricominciare, trasformando la paura del fallimento in una cultura più consapevole del tentativo e dell’apprendimento. E ancora una volta Marsala diventa parte integrante di questa narrazione: non soltanto città dalla grande eredità storica e culturale, ma luogo capace di confrontarsi con idee contemporanee, talento, innovazione e cambiamento. L’ambizione è rafforzare l’immagine di una città che non vive solo di passato, ma diventa laboratorio di idee, talento, coraggio e rinascita.

Dal 15 settembre al via i biglietti

La vendita dei biglietti per TEDxMarsala 2026 prenderà ufficialmente il via martedì 15 settembre sulla piattaforma Enthemo. Un appuntamento particolarmente atteso dopo la risposta del pubblico alla prima edizione, che aveva registrato il sold out dei due tier di vendita in pochissimo tempo. Il 31 ottobre il Teatro Comunale Sollima tornerà così ad accogliere idee, esperienze e storie capaci di mettere in discussione il modo in cui siamo abituati a osservare successo e fallimento. Perché le menti che osano non sono quelle che vincono sempre. Sono quelle che non permettono a una caduta di diventare la definizione di ciò che sono.