TCL a IFA 2026 presenta “AI Inspire Life” e la nuova Serie P80

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dall’intrattenimento immersivo alla telefonia mobile fino agli elettrodomestici intelligenti. In occasione di IFA 2026, TCL porta a Berlino le sue ultime novità trasformando il padiglione 21A della Messe Berlin, rinominato per l’occasione “Inspiration Habitat”, nella vetrina della propria visione “AI Inspired Life”, attraverso un ecosistema che integra intrattenimento, mobilità, produttività e vita domestica. I visitatori possono scoprire le più recenti innovazioni TCL, dalle TV SQD-Mini LED e QD-Mini LED ai sistemi audio premium per la casa con tecnologia Audio by Bang & Olufsen, dai monitor OLED+ e QD-Mini LED agli smartphone e tablet NXTPAPER, fino agli smartwatch, ai frigoriferi, alle soluzioni per il bucato e alla climatizzazione.La telefonia mobile rappresenta uno degli elementi centrali dell’offerta TCL, che a IFA presenta la nuova Serie P80, composta da TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro e TCL P80. A distinguere i modelli è soprattutto la tecnologia Nxtpaper Amoled, che debutta per la prima volta su smartphone dopo la sua presentazione al MWC 2026. All’interno della gamma troviamo infatti i primi smartphone al mondo dotati di display NXTPAPER AMOLED, che combina il contrasto e la vivacità cromatica tipici dei pannelli AMOLED con le tecnologie NXTPAPER sviluppate per ridurre i riflessi e l’esposizione alla luce blu.“Oggi uno smartphone non deve solo tenerci connessi, ma aiutarci a passare in modo semplice dallo scatto di una foto alla lettura durante il tragitto casa-lavoro, dalla gestione degli impegni al relax quotidiano – ha spiegato Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europe – Con il P80 Ultra presentiamo il nostro dispositivo più completo di sempre. L’intera serie nasce per offrire tecnologie avanzate e benefici concreti a un pubblico ampio, prestando attenzione anche al benessere visivo”.Il modello di punta, TCL P80 Ultra, spinge l’esperienza fotografica e di rendimento grazie al processore MediaTek Dimensity 7400 Elite. L’elemento distintivo è rappresentato dal comparto fotografico, che affianca al sensore principale da 50 MP una fotocamera teleobiettivo periscopica sempre da 50 MP con zoom ottico 3x e doppia stabilizzazione, pensata per chi cerca la massima libertà espressiva anche negli scatti sulla lunga distanza. Il tutto è racchiuso in uno schermo NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici ad alta luminosità e supportato da una batteria da 5800 mAh con ricarica rapida.La versione TCL P80 Pro eredita il medesimo schermo NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici e la stessa dotazione hardware interna, offrendo un bilanciamento ideale per la produttività e la fruizione quotidiana.Chiude il trittico il modello TCL P80, che punta sull’ergonomia con un corpo estremamente sottile di appena 7,5 millimetri e un pannello AMOLED ad alta definizione, ideale per chi desidera ampia visibilità senza ingombri.Inoltre, tutti gli smartphone della gamma integrano doppi altoparlanti DTS, elevate certificazioni di resistenza ad acqua, polvere e urti e una suite completa di strumenti IA, da Google Gemini a Circle to Search fino alle traduzioni in tempo reale.

– news in collaborazione con TCL –

– foto ufficio stampa TCL –

(ITALPRESS).