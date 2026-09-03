Quinci incontra i dirigenti della HE Trapani Basket: “Ben venga un progetto che parte dal basso”

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha incontrato i vertici della HE Trapani Basket, rappresentati da Angelo Irienti, Domenico Lombardo e Michele Guitta.

“Ho avuto modo di conoscere una nuova realtà sportiva che punta, con determinazione, a coinvolgere i giovani del territorio. Il progetto della ASD HE Trapani Basket è interessante perché prova a cambiare l’ordine delle priorità: prima lo sport di base e dopo quello agonistico. Una costruzione dal basso – uso un termine spesso utilizzato nel gergo calcistico – che tende a definire nuovi spazi sociali e di aggregazione utilizzando lo sport come strumento operativo. Lo sport, nei suoi valori e nella sua essenza, è garanzia di rispetto, di trasparenza, di competizione vissuta nelle regole. L’attenzione che la nuova società pone all’universo femminile è un ulteriore elemento significativo, che qualifica l’idea del suo gruppo dirigente. Il Libero Consorzio Comunale ha, in questi mesi, aperto un canale di dialogo diretto e costante con i giovani di questo territorio, considerandoli protagonisti e non comprimari di scelte altrui. Ci poniamo, com’è giusto che sia, il tema, meglio il problema, della necessità di tenerli ancorati alla loro terra, di non farli andare via creando nuove e migliori prospettive economiche, professionali e di lavoro, ma ci dimentichiamo che per realizzarle è fondamentale definire un cambio di passo nella qualità della vita”.

Conclude il presidente Quinci: “Lo sport è un tassello essenziale di un percorso nuovo che deve essere avviato al più presto e che il Piano Strategico dovrà comprendere e tutelare. Siamo, come sempre, aperti al dialogo ed al confronto per fare squadra, senza egemonie e nel rispetto di ruoli e di funzioni. Seguiremo, con attenzione, l’attività della nuova società e della sua dirigenza, pronti a fare la nostra parte per sostenere il movimento sportivo provinciale in tutte le sue articolazioni e declinazioni”.