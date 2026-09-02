Giornata di superlavoro nel Messinese sul fronte incendi, impegnati Canadair ed elicotteri

MESSINA (ITALPRESS) – È stata una giornata di intenso lavoro sul fronte degli incendi quella di ieri in provincia di Messina, dove diversi roghi hanno interessato contemporaneamente varie aree del territorio. Le criticità maggiori si sono registrate a Gallodoro, Letojanni, Taormina, Tortorici e soprattutto Castelmola, oltre ad altri interventi di minore entità. Il comando provinciale dei Vigili del fuoco ha mobilitato un articolato dispositivo di soccorso, con l’impiego delle squadre ordinarie e dei reparti speciali, affiancati dai rinforzi arrivati dai comandi di Catania, Enna e Siracusa. Sul posto anche il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana e i volontari.

Determinante il supporto dei mezzi aerei. Canadair ed elicotteri Erickson e Falco sono stati impegnati per tutta la giornata nelle operazioni di spegnimento, sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco e della Forestale. I principali incendi sono stati circoscritti e domati. L’attività prosegue ora con le operazioni di bonifica, minuto spegnimento e controllo delle aree interessate, per evitare eventuali ripartenze dei focolai.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

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