Settembre come luglio e agosto: in Sicilia non si potrà lavorare nelle ore più calde

Agosto è finito. E probabilmente è stato il più “caldo” di sempre. Settembre, tuttavia, si preannuncia – almeno per un po’ – come un mese dalle temperature superiori alla media stagionale in Sicila. Alla luce di ciò, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha disposto la proroga dell’ordinanza sullo stress termico, la cui scadenza era fissata al 31 agosto.

Il provvedimento, che vieta il lavoro esposto al sole tra le 12,30 e le 16 nelle aree a maggior rischio in edilizia, agricoltura, cave e logistica, resterà in vigore fino al 30 settembre. E’ stata contestualmente confermata anche la tutela per i rider. Rimangono invariate tutte le altre disposizioni, incluso il riferimento alla mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it.