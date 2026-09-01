Lo Curto: “Vi spiego il tradimento di Turano”

Una rottura politica che arriva dopo anni di militanza nella Lega e di rapporto con Mimmo Turano. Eleonora Lo Curto rompe il silenzio e racconta le ragioni che l’hanno portata a lasciare il partito. Nel mirino c’è anche il rapporto con l’assessore regionale Mimmo Turano, segnato – secondo l’ex deputata – da una frattura ormai insanabile. Lo Curto parla apertamente di un “tradimento” e ricostruisce passaggi, scelte e rapporti che hanno portato alla separazione.

Ma l’intervista guarda soprattutto al futuro. Perché dietro l’addio alla Lega potrebbe esserci già una nuova collocazione politica. Nel suo racconto emerge infatti il rapporto con Cateno De Luca e con il progetto di Sud chiama Nord. Nessuna investitura ufficiale, almeno per ora, ma molti segnali fanno pensare a un nuovo percorso. E sullo sfondo ci sono le prossime elezioni regionali siciliane. Racconta tutto in questa intervista al Direttore.