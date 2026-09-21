Il Mare colore dei Libri, Navarra: “L’edizione principe che ha conquistato Marsala”. VIDEO

Migliaia di visitatori hanno partecipato alla tre giorni della sesta edizione de “Il Mare colore dei Libri” a Marsala, il festival ideato e organizzato da Navarra Editore e realizzato in collaborazione con l’associazione Fermenti, che ha trasformato il Parco Archeologico di Lilibeo in una ‘città della cultura’. Circa 3mila i ticket gratuiti staccati, oltre un migliaio gli ingressi liberi da Porta Nuova, risultati che confermano la crescita della manifestazione e la capacità del festival di coinvolgere pubblici diversi attraverso libri, incontri, arte, musica, archeologia, laboratori e momenti di partecipazione. Il bilancio è stato tracciato dall’editore e co-direttore artistico Ottavio Navarra ai microfoni di Itacanotizie, media partner del Festival.

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