Docenti di sostegno: presa di servizio il 1° settembre

Prende il via la fase operativa delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027. Gli Uffici Scolastici Provinciali stanno infatti pubblicando i primi bollettini relativi alla riconferma dei docenti di sostegno, un passaggio che precede le successive assegnazioni degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche. La procedura riguarda gli insegnanti che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, possono essere confermati sullo stesso posto di sostegno già ricoperto nel precedente anno scolastico. Con la pubblicazione del nominativo nel bollettino ufficiale dell’Ufficio Scolastico, il docente viene formalmente individuato per la sede assegnata.

Per gli insegnanti interessati, la presa di servizio è fissata per il 1° settembre, salvo eventuali impedimenti riconosciuti dalle disposizioni vigenti. La nomina sarà poi formalizzata direttamente dal dirigente scolastico dell’istituto di destinazione. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le successive procedure di assegnazione delle supplenze. I docenti confermati sul posto di sostegno non parteciperanno infatti alle ulteriori operazioni per il conferimento degli incarichi al 31 agosto o al 30 giugno 2027, né alle corrispondenti procedure previste per l’anno scolastico successivo. La stessa esclusione si applica anche in caso di rinuncia all’incarico ottenuto o di mancata presa di servizio. Resta tuttavia garantita la possibilità di completare l’orario di servizio nei casi in cui l’assegnazione riguardi uno spezzone orario o un posto costituito da più spezzoni.

Dopo questa prima fase dedicata alle riconferme sul sostegno, gli Uffici Scolastici procederanno con la pubblicazione dei bollettini ordinari per l’assegnazione delle supplenze sia sui posti di sostegno sia sui posti comuni, sulla base delle preferenze espresse dagli aspiranti docenti attraverso la procedura delle cosiddette “150 preferenze”. Le organizzazioni sindacali invitano gli insegnanti interessati a monitorare costantemente i siti degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti e gli elenchi delle nomine in tempo reale.