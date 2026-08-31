Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico “Si parte dall’inclusione”

ROMA (ITALPRESS) – Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della “Città dei Papi”. E’ stata presentata a Roma, nello spazio interattivo “Esperienza Europa-David Sassoli”, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. La manifestazione, inserita nella Settimana Europea dello Sport, è promossa dalla vice-presidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e organizzata dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, con il supporto di Opes Aps, Asd Viterbo Runners e una vasta rete di istituzioni, enti locali e federazioni sportive. “L’inclusione è un punto di partenza, con lo sport che deve essere strumento di prevenzione sociale e sanitaria e di fruizione del benessere. La gara agonistica sarà di tutto rispetto e credo che tutto questo concorra all’obiettivo di dare l’opportunità al comune di Viterbo di crescere”, le parole di Juri Morico, presidente Nazionale di Opes. La mezza maratona, inserita nel calendario nazionale Fidal, si disputerà su un percorso omologato di 21,097 chilometri, con partenza alle 9 da Piazza dei Caduti. Il numero massimo è fissato in 2.000 partecipanti. La gara è riservata agli atleti maggiorenni in possesso di tesseramento Fidal, Runcard o EPS e di certificato medico agonistico per l’atletica leggera. “Quello che stiamo cercando di seminare inizia a piano piano a raccogliere i suoi frutti. Lo sport deve essere un momento centrale delle politiche pubbliche e sarà ancora più importante quando riusciremo a misurare con continuità l’effetto della pratica sportiva sul sistema sanitario. La salute, l’educazione, l’alimentazione e la cultura sono tutti elementi che favoriscono a una migliore cultura sportiva”, aggiunge Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani. Per gli iscritti sono previsti maglia tecnica, cronometraggio con chip, ristori ogni cinque chilometri e medaglia per tutti coloro che taglieranno il traguardo. Alle 9.05 scatterà invece la staffetta non competitiva 4×5 chilometri, pensata per favorire la partecipazione, l’inclusione e il gioco di squadra. Saranno ammesse 200 formazioni, anche miste, per un massimo di 800 atleti. Potranno partecipare ragazzi e adulti dai 16 anni, senza obbligo di tesseramento Fidal ma con certificato medico non agonistico. “Crediamo nel valore della promozione delle attività dell’Unione Europea sui territori. Abbiamo coinvolto tantissime associazioni sportive e abbiamo investito tanto dal punto di vista turistico, crediamo di poter produrre un qualcosa di importante”, sostiene Antonella Sberna, vice-presidente del Parlamento Europeo. La Half Marathon sarà accompagnata, dal 25 al 27 settembre, da tre giornate di iniziative dedicate all’attività fisica, all’inclusione e ai valori della cittadinanza europea. Alla presentazione sono intervenuti anche la sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia Carlo Corazza.

– Foto Ufficio Stampa Opes –

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