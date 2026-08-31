Occhiuto “Un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del Centrodestra è Meloni”

“Noto una tentazione diffusa di rincorrere Vannacci. Ma lo reputo un errore strategico. Lui prova a costruire un partito simile all’Afd tedesco. I voti che raccoglierà parlando alla pancia degli elettori sono inutili. I populisti enfatizzano i problemi, additano il colpevole ma non sono capaci di individuare soluzioni. Il centrodestra non ha bisogno di Vannacci. Ha una risorsa fondamentale per vincere: Giorgia Meloni. In campagna elettorale è formidabile” ha proseguito Occhiuto che poi parla di legge elettorale: “La riforma elettorale, che spero venga approvata presto perchè il Parlamento deve lavorare su provvedimenti più sentiti dai cittadini, è stata formulata nell’interesse dell’Italia, per garantire stabilità e un governo certo”.
Su Marina Berlusconi: “Sono probabilmente uno dei dirigenti che parla di meno con Marina Berlusconi. La considero un riferimento culturale importante, la custode dello spirito liberale e innovatore di suo padre. Per questo guardo con un certo fastidio a chi la tira per la giacca, come se toccasse a lei costruire il futuro di FI: quello è un compito nostro, della politica. Il modo migliore di esaltare il nome di Berlusconi è attualizzarne la lezione, non scaricare addosso ai figli responsabilità che non hanno chiesto. A Tajani va riconosciuto il merito di aver guidato con saggezza FI nel delicato passaggio seguito alla scomparsa di Berlusconi. Lecito però è domandarsi: il partito ha ancora la carica liberale e innovatrice che aveva?. La mia risposta? Credo che possa ritrovarla se non si chiude. E io cerco di offrire il mio contributo alla discussione. Non per insidiare il segretario, per aiutarlo. Un partito che discute i temi è vivo. Se parla solo di equilibri o congressi è morto. I temi che propongo? Due molto concreti: abolizione del bollo auto per tutti e no tax area per gli under 30 o 35 anni. Il governo ha fatto tanto a livello fiscale. Ma tanti elettori non lo ricordano. Facciamo nostra la lezione di Berlusconi: dare messaggi chiari. Nell’ultimo anno di legislatura è ancor più vitale”.
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(ITALPRESS).