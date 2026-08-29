Marsala: revocata la concessione del Teatro Impero per il concerto di Daniele De Martino

L’amministrazione comunale di Marsala ha concluso il procedimento amministrativo avviato lo scorso 10 agosto, disponendo la revoca della concessione del teatro Impero all’associazione “Match Music” per il concerto di Daniele De Martino.

Il caso era scoppiato, come si ricorderà, nelle scorse settimane. L’istanza per la concessione dell’Impero era stata presentata il 13 maggio, con una successiva integrazione risalente al 18 giugno, da cui poi è stata sottoscritto il disciplinare per la concessione del Teatro.

L’amministrazione spiega di aver acquisito informazioni più dettagliate dopo la sottoscrizione del disciplinare, citando una serie di determinazioni assunte dalle autorità di pubblica sicurezza che avevano portato all’annullamento di alcuni concerti (ad Artena, nel Lazio, e a Sant’Anna di Caltabellotta, nell’agrigentino). Inoltre, la determina del Comune di Marsala fa riferimento anche ai testi due brani di De Martino (“Comando io” e “Sì nu pentito”) che contengono alcuni passaggi ritenuti non compatibili con le finalità istituzionali dell’ente volte a tutelare legalità e sicurezza. Nei giorni scorsi, lo staff del cantante aveva presentato delle osservazioni che non sono state ritenute sufficienti a superare le perplessità evidenziate dall’amministrazione comunale.

Alla luce di ciò è stata disposta la revoca della concessione per lo spettacolo del 24 ottobre.