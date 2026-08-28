Ondate di calore e rischio incendi: allerta rossa e arancione in Sicilia. Codacons: “Si valuti lo stato di emergenza”

Rosso e arancione sono i colori della Sicilia in questi giorni. Il caldo asfissiante di questa estate sta vivendo un’ulteriore appendice, con un fine settimana di agosto segnato dall’ennesima ondata dell’anticiclone, che ha portato temperature torride e notti tropicali nell’isola. Una situazione che sta mettendo in difficoltà la popolazione siciliana, sia nelle zone dell’entroterra che lungo le località costiere.

L’ultimo bollettino della Protezione Civile prevede allerta rossa per rischio incendi nelle province di Palermo, Enna e Caltanissetta. Nel trapanese, così come nelle province di Agrigento, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, invece, è prevista l’allerta arancione. Anche sabato sarà una giornata da bollino rosso a Palermo, Messina e Catania, mentre da domenica si dovrebbe registrare una lieve diminuzione delle temperature, che resteranno comunque su valori superiori rispetto alle medie stagionali.

Visto il perdurare di queste condizioni di caldo estremo, il Codacons ha chiesto che si valuti il riconoscimento dello stato di emergenza per la Sicilia, nonchè la predisposizione di un piano straordinario di interventi.