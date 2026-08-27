Caldo a oltranza in Sicilia: agosto si chiude con temperature oltre i 40°C

Agosto si conclude con un’ulteriore ondata di caldo africano, che porterà le temperature massime sopra i 40°C in molte zone della Sicilia con valori minimi sopra la media e nuove “notti tropicali”. Uno scenario che i meteorologi avevano già presentato nei giorni scorsi e in base a cui le giornate più calde dovrebbero essere quella odierna, ma anche quelle di venerdì e sabato. La Protezione Civile Regionale prevede, di conseguenza, allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore nelle province di Palermo ed Enna, mentre nel resto dell’isola è prevista l’allerta arancione.

Caldo da bollino rosso a Palermo (dove è stato disposto lo stop alla circolazione dei veicoli a trazione animale) e da domani anche a Catania e Messina.

Alla luce di ciò, si raccomanda alle persone più fragili (anziani e ammalati) di limitare l’esposizione ai raggi solari nelle ore più calde.