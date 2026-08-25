Nasce il gruppo giovani della Pro Loco Paceco

La Pro Loco Paceco APS, da sempre impegnata nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella promozione delle iniziative culturali, sociali e turistiche, ha cercato nel tempo di coinvolgere le giovani generazioni, affinché potessero avvicinarsi all’associazione, conoscerne le finalità e partecipare attivamente alle attività promosse. Oggi, questo impegno comincia a dare i suoi frutti. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, alcuni giovani si sono avvicinati alla Pro Loco dapprima con curiosità e interesse, desiderosi di conoscere meglio il ruolo dell’associazione nel territorio e le iniziative da essa promosse, e successivamente con autentico spirito collaborativo e volontaristico, mettendosi a disposizione del direttivo e contribuendo concretamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’impegno, la disponibilità e la voglia di fare dimostrati da questi giovani hanno indotto il direttivo a promuovere un ulteriore percorso di partecipazione, finalizzato a valorizzarne le idee e le capacità e, al contempo, a favorire il coinvolgimento di altri giovani nelle attività associative. È nata così, all’interno della Pro Loco Paceco APS, la nuova sezione denominata “Iniziative Gruppo Giovani”, pensata come uno spazio di partecipazione, confronto e progettualità. La nuova sezione non avrà il solo compito di supportare le attività del direttivo, ma sarà chiamata soprattutto a farsi promotrice di iniziative, idee e progetti, contribuendo alla valorizzazione del territorio e, nello stesso tempo, alla creazione di occasioni di aggregazione e partecipazione giovanile. L’obiettivo è quello di coinvolgere altri giovani che abbiano voglia di impegnarsi, mettersi in gioco e mettere a disposizione della comunità le proprie energie, competenze e idee, attraverso attività che possano spaziare nei diversi ambiti culturali, sociali, turistici, ricreativi e di promozione del territorio.

La sezione “Iniziative Gruppo Giovani” è stata ufficialmente presentata presso i locali della Pro Loco Paceco, alla presenza del presidente Francesco Craparotta, del vicepresidente Giacomo Pianelli e del segretario Giuseppe Cusimano. Fanno parte, in questa prima fase, della nuova sezione Antonino Rallo, Alessio Caronia, Giacomo Craparotta e Alessandra Pilato, giovani che hanno già dimostrato entusiasmo, spirito propositivo, disponibilità e particolare attenzione alle attività della Pro Loco. A loro il direttivo rivolge un sincero augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno trasformare entusiasmo e idee in nuove iniziative a beneficio della comunità. La costituzione della nuova sezione rappresenta per la Pro Loco Paceco APS un importante investimento sul futuro dell’associazione e, più in generale, sulla partecipazione delle giovani generazioni alla vita della comunità. L’auspicio del direttivo è, pertanto, che questa esperienza possa rappresentare uno stimolo e un invito rivolto a tutti i giovani di Paceco che desiderino partecipare, proporre idee, sviluppare progetti e contribuire concretamente alla crescita e alla valorizzazione del territorio.