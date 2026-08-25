Marsala, rimosso l’infopoint di via Scipione L’Africano. Verrà ricollocato in piazza Mameli

Stamattina all’alba è stato rimosso il chiosco informativo che nei mesi scorsi era stato collocato in via Scipione l’Africano, a pochi passi dall’incrocio con via Sibilla.

Sulla collocazione della struttura, come si ricorderà, si erano scatenate varie prese di posizioni politiche, a partire da quella dell’ex sindaco Massimo Grillo, che aveva avanzato delle riserve alla luce del restyling della piazza, benchè tale chiosco fosse stato autorizzato durante il suo mandato amministrativo.

Dopo settimane di intelocuzione, l’imprenditore marsalese Davide Parrinello ha trovato un accordo con l’amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha fatto pervenire una pec di accoglimento della proposta di spostamento.

La struttura è dunque stata rimossa intorno alle 6 di questa mattina e non sarà più sul marciapiede di via Scipione L’Africano. Parrinello fa sapere che l’infopoint sarà ricollocato in piazza Mameli entro il mese di dicembre, ma con una struttura più piccola, che occuperà uno spazio di 6 metri quadrati, ritenuto compatibile con la nuova identità dell’area antistante porta Garibaldi.