Lutto nel giornalismo trapanese, è morto Salvatore Ingianni

Lutto nel mondo del giornalismo trapanese. All’età di 75 anni è venuto a mancare Salvatore Ingianni.

Iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1977, dopo diverse esperienze nell’informazione locale, radiofonica e cartacea, per anni ha lavorato presso l’ufficio stampa della Provincia regionale di Trapani, occupandosi della comunicazione istituzionale dell’ente.

Condoglianze alla famiglia di Salvatore Ingianni sono state formulate dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, che così lo ricorda: “La sua attività giornalistica e di comunicazione istituzionale per l’Ente provinciale è stata espressione di correttezza e di trasparenza. Il suo impegno merita un ricordo sentito e riconoscente”.

Condoglianze ai familiari di Salvatore Ingianni sono state espresse anche dalla segreteria provinciale e da tutti gli iscritti di Assostampa Trapani.