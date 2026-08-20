Marsala, ancora una modifica nella viabilità dello Scorrimento Veloce

Da lunedì prossimo e fino a mercoledì 26 agosto, la Polizia Municipale di Marsala ha disposto la temporanea chiusura al traffico veicolare della Galleria “San Filippo e Giacomo”, lungo lo Scorrimento Veloce Marsala- Aeroporto V. Florio. Il tratto compreso tra lo svincolo posto all’altezza della stazione di servizio “CocciGrill” e lo svincolo di contrada Bosco sarà interdetto alla circolazione dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

La momentanea chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione di lavori previsti dalla normativa antincendio.

La chiusura della suddetta Galleria comporta: