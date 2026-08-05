Delmastro, Camera non autorizza l’uso delle chat, voto a scrutinio segreto

ROMA (ITALPRESS) – Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l’Aula
della Camera ha approvato la relazione della Giunta per le
Autorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma il
sequestro delle chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia
Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Su richiesta di Pd, Avs e M5S,
la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
(ITALPRESS)
della Camera ha approvato la relazione della Giunta per le
Autorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma il
sequestro delle chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia
Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Su richiesta di Pd, Avs e M5S,
la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
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– Foto: Ipa Agency –