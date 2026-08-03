Marsala: Villa Cavallotti nel degrado, tra ratti e insetti

Villa Cavallotti continua ad attendere un intervento serio di manutenzione e riqualificazione. Uno dei principali polmoni verdi del centro di Marsala, luogo storico e frequentato da cittadini e visitatori, da troppo tempo presenta condizioni che alimentano le proteste dei residenti. A preoccupare non è soltanto lo stato della vegetazione, con alberi e aree verdi che necessitano di una costante cura, ma anche la presenza di insetti e soprattutto di ratti di grosse dimensioni. Una situazione che, secondo le segnalazioni di chi vive nelle abitazioni vicine, è diventata particolarmente pesante, al punto da rendere difficile tenere le finestre aperte, soprattutto nelle giornate più calde.

Eppure qualcosa doveva cambiare. Nel 2024 la precedente Amministrazione comunale aveva avviato una gara per affidare a una ditta esterna il servizio di potatura e manutenzione degli alberi. Un intervento che avrebbe dovuto contribuire a riportare ordine e sicurezza all’interno della villa. Che fine ha fatto quella gara? È stata aggiudicata? Gli interventi sono stati effettuati? E, soprattutto, perché oggi Villa Cavallotti continua a presentare le stesse criticità? La villa non può essere considerata soltanto uno spazio verde da mantenere quando emergono le emergenze. Servono programmazione, pulizia, disinfestazione e derattizzazione, oltre alla cura costante degli alberi e delle aree interne.