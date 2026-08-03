Scorrimento Veloce, “Grazie all’Amministrazione di Marsala per il controllo alla galleria”

Sulla Galleria San Filippo e Giacomo interviene il cittadino Aldo Sciacca, che in una lettera aperta esprime apprezzamento per i controlli effettuati dal Comune di Marsala e dalla Polizia municipale sugli estintori presenti all’interno del tunnel:

Voglio ringraziare il sindaco di Marsala Andreana Patti, tutta l’Amministrazione comunale e il Comandante della Polizia Municipale per il controllo fatto all’interno della Galleria San Filippo e Giacomo nello scorrimento veloce, a proposito degli estintori e della regolare manutenzione effettuata a luglio 2026, che sicuramente garantiscono sicurezza all’interno della sopracitata galleria. Da cittadino marsalese che giornalmente percorre la sopracitata galleria, mi auguro che questa Amministrazione Comunale, possa trovare presto una soluzione alternativa di miglioramento evitando la presenza del semaforo che obbliga il senso unico alternato all’interno della stessa galleria che da qualche hanno permane, mi auguro che il sindaco e l’Amministrazione comunale con gli enti proposti possano veramente trovare una soluzione definitiva affinchè si evitano lunghe code all’entrata e all’uscita della galleria“.